Coronavirus: India, stella Bollywood ricoverata con famiglia

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - La star di Bollywood ed ex Miss Mondo Aishwarya Rai Bachchan è stata ricoverata d'urgenza in ospedale a Mumbai perché colpita da polmonite da coronavirus insieme alla figlia di otto anni, una settimana dopo aver dichiarato pubblicamente di essere positiva al Covid-19.

Nello stesso Nanavati Hospital sono già ricoverati con la polmonite il marito, Abhishek Bachchan, anch'egli attore del cinema indiano, nonché il suocero, la leggenda di Bollywood Amitabh Bachchan, 77 anni, entrambi in isolamento e terapia intensiva.

Aishwarya Rai, scrive il Times of India, è stata ricoverata per "forti difficoltà respiratorie". "Stanno bene" fa sapere una fonte ospedaliera citata dallo stesso quotidiano indiano.

