Corea Sud: mistero sulla scomparsa del sindaco di Seul

E' mistero a Seul sulla scomparsa da ore del sindaco della città, Park Won-soon. La polizia lo sta cercando nel quartiere di Sungbuk, dove è stato intercettato per l'ultima volta il segnale del suo cellulare che adesso è spento.

L'allarme, riporta la Bbc, è stato dato dalla figlia che ha ricevuto un suo messaggio di cui non è stato rivelato il contenuto. Park, 64 anni, è sindaco di Seul dal 2011 e a giugno è iniziato il suo terzo ed ultimo mandato. Stamattina non si è presentato al lavoro ed ha cancellato un incontro con un funzionario presidenziale nel suo ufficio al municipio di Seul.

Membro del Partito Democratico di Moon Jae-in Park era tra i papabili per la candidatura alle presidenziali del 2022. (ANSA).