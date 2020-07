Coronavirus: Tokyo, 107 nuovi casi in 24 ore

(ANSA) - TOKYO, 02 LUG - Prosegue l'allerta coronavirus a Tokyo, con un incremento giornaliero che non si vedeva da inizio maggio, quando era ancora in vigore lo stato di emergenza: con 107 nuovi casi nelle ultime 24 ore la capitale aggiorna il record stabilito lo scorso 2 maggio, e sebbene i numeri siano più contenuti rispetto ad altri Paesi in piena emergenza sanitaria, il governo metropolitano non esclude una seconda ondata nella capitale dove le attività economiche e sociali stanno gradualmente tornando alla normalità.

Il numero delle infezioni è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi giorni portando il totale a circa 6.400 casi, di gran lunga il livello più alto di tutte le 47 prefetture dell'arcipelago. La governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, ha anticipato una nuova riunione del comitato di esperti medici per discutere dei recenti picchi, e ha confermato che le infezioni riguardano in maggior misura giovani tra i 20 e i 30 anni, con focolai presenti in gran parte nel distretto a luci rosse di Shinjuku, a nord ovest della capitale. (ANSA).