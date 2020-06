Coronavirus: India supera 440mila casi, guarito il 56,38%

(ANSA) - NEW DELHI, 23 GIU - L'India ha superato i 440mila casi di Coronavirus con 14.900 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, e un totale di 14.011 morti, secondo i dati diffusi questa mattina dal ministero della Salute.

Sempre secondo il ministero, i guariti dall'inizio dell'epidemia sono 248.189, con una percentuale media di guarigione del 56,38 per cento. Nelle ultime 24 ore, i guariti, a fronte dei 14.900 nuovi contagiati, sono stati 10.994. I casi attivi restano oltre 178.000.

In tutto il paese si conducono quasi 200 mila test al giorno, con il programma di screening in crescita quotidiana. (ANSA).