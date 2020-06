Pechino, dall'India una provocazione deliberata

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - La Cina ha accusato le truppe indiane di una "provocazione deliberata" sullo scontro di lunedì al confine. Lo rende noto la Bbc, spiegando che si tratta del primo commento ufficiale.

Il portavoce del ministero degli Esteri, Lijian Zhao, ha affermato che le truppe indiane hanno attraversato il territorio cinese e hanno attaccato.

Anche l'India nei giorni scorsi ha accusato i cinesi di aver fatto un'incursione nel proprio territorio ed il premier Modi ha promesso di difendere il fondine con la forza se necessario.

Lo scontro è avvenuto lunedì nella valle di Galwan, al confine contestato in Himalaya, sullo sfondo di una disputa per la costruzione di infrastrutture nella fragile linea di confine.

Secondo New Delhi 20 suoi soldati sono rimasti uccisi, ma ci sono state perdite da entrambe le parti. Pechino invece non ha fornito dettagli su eventuali vittime cinesi. (ANSA).