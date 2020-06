India: Modi, "Lo yoga uno scudo contro il Coronavirus'

(ANSA) - NEW DELHI, 19 GIU - "Lo yoga aiuta a rafforzare lo scudo immunitario contro il Coronavirus": lo dice il premier indiano Narendra Modi nel video con cui presenta la sesta Giornata Internazionale dello Yoga, che si terrà domenica 21 giugno.

"Per la sua benefica azione multidimensionale, che agisce a livello mentale, fisico e psicologico, la pratica costante dello yoga si rivela strumento fondamentale nei momenti in cui ci è richiesto di affrontare sfide più impegnative del solito", aggiunge il premier. Che conclude: "Quest'anno vi invito tutti a celebrare la giornata all'interno, ciascuno nella propria casa, per evitare il rischio di contagio da Coronavirus". (ANSA).