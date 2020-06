India: manta di 1.150 kg pescata nel golfo di Masula

(ANSA) - NEW DELHI, 18 GIU - Una manta di dimensioni gigantesche, del peso di oltre una tonnellata, 1.150 chilogrammi, è stata pescata al largo del golfo di Masula, in Andhra Pradesh, a 60 miglia nautiche di distanza dalla costa. Lo scrive il quotidiano The Hindu.La razza, esemplare della famiglia "Mobula birostris", è incappata nella rete di un peschereccio con sei uomini a bordo, che sono riusciti a sollevarla solo perché dotati di un argano meccanico simile a una gru.Una volta a terra, il mega pesce è stato trasportato con un camion al mercato ittico del porto di Kakinada, dove, in un'asta, è stato venduto al prezzo esorbitante di 37mila rupie, 465 euro. Secondo i biologo del Dipartimento ittico dello stato, le razze raggiungono quotazioni molto alte perché dalle loro branchie vengono estratte sostanze alle quali vengono attribuite proprietà curative. (ANSA).