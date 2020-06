India, massima allerta al confine con la Cina

Tutte le basi dell'Esercito e dell'Aviazione indiana schierate lungo i 3500 chilometri della linea di confine con la Cina sono state messe in massima allerta oggi, dopo lo scontro che ha visto 20 vittime tra i soldati indiani. Anche la Marina ha ricevuto la richiesta di alzare il suo livello di allerta nella zona dell'Oceano Indiano dove le forze navali cinesi fanno spesso irruzione. Lo scrive l'agenzia di stampa Pti. La decisione è stata presa dal ministro della Difesa Rajnath Singh, durante un meeting con il capo di stato maggiore Generale Bipin Rawat e i tre capi dei differenti corpi.

L'esercito, spiega ancora la nota d'agenzia, ha già incrementato il numero delle presenze in tutte le sue basi-chiave lungo la Linea di Controllo negli stati dell'Arunachal Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh e Ladakh.

In molte città indiane gruppi di persone hanno tenuto manifestazioni anticinesi, bruciando bandiere e immagini del presidente Xi Jinping e lanciando slogan per chiedere vendetta.(ANSA).