Coronavirus: Pechino cancella 1.200 voli

(ANSA) - PECHINO, 17 GIU - I due aeroporti di Pechino hanno cancellato oggi oltre 1.200 voli dopo la nuova fiammata di casi di coronavirus che ha colpito la capitale cinese: si tratta di quasi il 70% del totale dei voli previsto per la giornata, secondo quanto riporta il quotidiano statale People's Daily.

Nel complesso, i voli cancellati - sia in arrivo che in partenza - sono 1.255. Come è noto, ieri le autorità di Pechino hanno esortato i 21 milioni di abitanti ad evitare i "viaggi non essenziali" fuori dalla città e hanno ordinato una nuova chiusura delle scuole dopo che sono emersi oltre 130 nuovi contagi nella capitale. Da parte loro, diverse città e province hanno imposto la quarantena per i viaggiatori in arrivo da Pechino.