Coronavirus: India, 2.000 morti in 24h

(ANSA) - NEW DELHI, 17 GIU - L'India ha registrato un record di oltre 2.000 nuovi decessi provocati dal coronavirus nelle ultime 24 ore mentre il governo tedesco ha consigliato ai propri cittadini di lasciare il Paese a causa del crescente rischio di contagio: il bilancio dei morti, ha reso noto il governo indiano, è salito così a quota 11.903 su un totale di 354.065 casi.

Le autorità di Mumbai hanno rivisto al rialzo il totale dei decessi a quota 3.165 (+862) in seguito a non meglio specificate "discrepanze" contabili. Intanto, New Delhi ha registrato oltre 400 nuovi decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di oltre 1.800 dall'inizio della pandemia.

Il ministero degli Esteri di Berlino ha inviato un messaggio ai cittadini tedeschi in India esortandoli a "valutare seriamente se un rientro temporaneo in Germania o un altro Paese con un sistema sanitario garantito abbia senso".