Coronavirus: India, altri 12 mila casi

(ANSA) - NEW DELHI, 15 GIU - L'India registra oggi un balzo di 11.900 nuovi positivi al virus per il secondo giorno di fila, con 325 vittime. Secondo quanto ha detto in un comunicato dal ministero della Sanità indiano, il nuovo conteggio porta il totale dei casi a 330.000 e i decessi a quasi 10.000. Lo stato del Maharasthra resta il più colpito, seguito da Tamil Nadu, Delhi e Gujarat; anche l'Uttar Pradesh, il Rajastahan, il Madhya Pradesh, e il West Bengala contano ciascuno più di 10.000 positivi.