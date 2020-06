36 nuovi casi Pechino legati a mercato

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Dei 57 nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Cina, 36 sono segnalati a Pechino e riguardano tutti persone che hanno avuto contatti diretti con il mercato di carne, frutta e verdura di Xinfadi, nel sud della capitale. Lo riferisce l'agenzia cinese Xinhua, citando Pang Xinghuo, vicedirettore del centro di Pechino per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Pang ha precisato che i malati sono lavoratori del mercato o persone che in qualche modo erano entrate in contatto con esso.

Ieri Xinfadi, il più grande mercato all'ingrosso di generi alimentari a Pechino, era stato chiuso per effettuare una disinfestazione.