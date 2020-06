Coronavirus: Pakistan 97 morti in 24 ore

(ANSA) - ISLAMABAD, 6 GIU - Il Pakistan ha registrato nelle ultime 24 ore 4.734 nuovi casi e un record di 97 decessi attribuiti al coronavirus: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità. Il bilancio complessivo dei contagi nel Paese sale così a 93.983, mentre quello dei morti segna quota 1.395.

Secondo i rilevamenti ufficiali, le province più colpite sono sempre il Punjab e il Sindh, che registrano il 67% dei decessi totali e il 75% dei contagi.

Nelle ultime 24 ore altre 1.383 persone sono guarite, per un totale di 32.581, pari al 34,7% del bilancio complessivo dei casi nel Paese. I pazienti in condizioni critiche sono 1.295, 30 in meno rispetto alle 24 ore precedenti.