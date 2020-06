Amendola ricorda strage di Tienanmen

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - "'Lo sciopero della fame è la scelta di chi non ha scelta. Stiamo combattendo per la vita con il coraggio di morire. Ma siamo ancora ragazzi'. I ragazzi di #Tienanmen il 13 maggio 1989. Questa frase era sulla mia prima tessera della FGCI. Per la libertà, sempre dalla stessa parte": lo scrive sul suo account Twitter il ministro degli Affari Europei Enzo Amendola nel 31mo anniversario della violenta repressione di piazza Tienanmen.