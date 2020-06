Prima vittima in capo profughi Rohingya

(ANSA) - DACCA, 2 GIU - Si registra una prima vittima di coronavirus in un campo di rifugiati Rohingya in Bangladesh. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali. La persona deceduta aveva 71 anni e viveva nel campo di Kutupalong, il più grande del mondo. "E' morto il 31 maggio ma solo la notte scorsa abbiamo avuto la conferma che si trattasse di Covid-19", ha dichiarato un portavoce. Nei campi profughi del Bangladesh circa un milione di Rohingya, la minoranza musulmana fuggita dalla Birmania, vive in condizioni di pericolosa promiscuità e di povertà estrema.

Finora 29 di loro sono risultati positivi al coronavirus in Bangladesh.