India: allarme locuste nei cieli

(ANSA) - NEW DELHI, 29 MAG - L'India ha messo in guardia le compagnie aeree dal rischio di sciami di locuste che potrebbero danneggiare la strumentazione dei velivoli ed anche costringere i piloti a deviazioni di rotta.

La peggiore invasione di insetti da quasi 70 anni ha già causato danni ingenti alle colture stagionali paralizzando gli agricoltori indiani già alle prese con l'impatto del coronavirus. New Delhi sta contrastando gli attacchi delle locuste con il sostegno dell'Aviazione autorizzata all'uso di droni per la sorveglianza e a spruzzare pesticidi. Ma ora gli sciami sono diventati così grandi che il ministero dell'aviazione civile ha affermato che "rappresentano una minaccia per gli aerei nell'atterraggio e nella fase di decollo". "Sebbene una locusta sia di piccole dimensioni, è noto che l'impatto di un gran numero di insetti sul parabrezza influisce sulla visione anteriore del pilota", ha spiegato un consulente del ministero.