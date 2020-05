India: è allarme locuste a Delhi

(ANSA) - NEW DELHI, 26 MAG - L'allerta locuste raggiunge la capitale indiana: secondo quanto scrive il quotidiano Hindustan Times, dopo avere attraversato il Pakistan e toccato l'11 aprile il Rajasthan, sciami di locuste stanno scendendo in queste ore verso la capitale. Ieri gli insetti hanno invaso aree residenziali nella città di Jaipur.

Nelle città, dove non possono divorare le piantagioni, gli sciami si accaniscono sulle cime degli alberi e li devastano. Nel fine settimana il ministro all'Ambiente ha informato che le locuste hanno già flagellato, oltre al Rajasthan, vaste aree del Punjab, dell'Haryana e del Madhya Pradesh. Il ministro ha aggiunto che il paese sta contrastando gli attacchi degli insetti con il sostegno dell'Aviazione, che ha autorizzato l'uso di droni, per la sorveglianza e per spruzzare pesticidi. Secondo la Banca Mondiale l'invasione di locuste del 2020 è la più massiccia degli ultimi 70 anni.