Laboratorio Wuhan,virus non viene da qui

(ANSA) - PECHINO, 24 MAG - L'istituto di virologia di Wuhan, indicato soprattutto dall'amministrazione Trump come possibile origine del Covid-19, ha tre ceppi vivi di coronavirus ricavati da pipistrello, ma nessuno corrisponde a quello che ha causato la pandemia che sta colpendo il mondo intero.

"Il Covid-19 non è arrivato dal laboratorio", ha assicurato la direttrice Wang Yanyi, respingendo le accuse Usa che ha definito "pura montatura" e negando di aver avuto responsabilità nella diffusione del virus.

Wang in un'intervista alla Cgtn, il canale in lingua inglese della tv statale Cctv, registrata il 13 maggio e trasmessa sabato notte, ha affermato che "l'Istituto cinese di virologia di Wuhan possiede tre ceppi vivi di coronavirus legati a pipistrelli, ma nessuno di questi corrisponde a quello del Covid-19".