Hong Kong: domani proteste su legge Cina

(ANSA) - PECHINO, 23 MAG - Diverse proteste si sono tenute oggi a Hong Kong contro la legge in discussione alla sessione parlamentare di Pechino sulla sicurezza nazionale su misura per prevenire le turbolenze nell'ex colonia: con brevi blitz, piccoli gruppi si sono presentati, soprattutto nei centri commerciali, mostrando cartelloni, scandendo slogan e cantando canzoni, in base a quanto riferito dai media locali.

Per domani, invece, sono attese manifestazioni organizzate sui social network usando i canali di Telegram. Malgrado le regole sul distanziamento per contenere la pandemia del Covid-19, uno dei punti principali di ritrovo sarà l'isola di Hong Kong. Vari gruppi hanno invitato all'azione pacifica e congiunta per le strade della città contro la stretta di Pechino. La chiamata alla mobilitazione è anche rivolta ai "valiant", agli 'audaci' pronti a confrontarsi con la polizia, in prima linea.