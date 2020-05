Pakistan:sopravvissuti in sciagura aerea

(ANSA) - ISLAMABAD, 22 MAG - Alcuni passeggeri dell'aereo della Pakistan International Airlines schiantatosi oggi in fase di atterraggio a Karachi sono sopravvissuti. Tra di loro Zafar Masud, presidente della Banca del Punjab. I familiari hanno postato fotografie del congiunto in ospedale. Le autorità hanno precisato che sull'Airbus viaggiavano 91 passeggeri e 7 membri di equipaggio. Non è chiaro se tra i morti e i feriti vi siano anche abitanti delle case investite dall'aereo.