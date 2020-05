Coronavirus: Pakistan, 903 morti

(ANSA) - ISLAMABAD, 18 MAG - E' aumentato a 903 il numero dei morti provocati dal coronavirus in Pakistan, mentre il bilancio complessivo dei casi è adesso a quota 42.125. Lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità del Paese.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 30 decessi e 1.974 nuovi contagi: è il secondo maggior incremento giornaliero dopo quello del 13 maggio con 2.255 nuovi casi in 24 ore.

Le aree più colpite sono il Sindh (sud) e il Punjab (est), rispettivamente con 16.377 e 15.346 casi. Sempre nelle ultime 24 ore sono guarite 581 persone, per un totale di 11.922 persone.

Il numero dei pazienti in condizioni critiche à aumentato a 209.