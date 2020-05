Israele: trovato morto ambasciatore Cina

(ANSA) - TEL AVIV, 17 MAG - L'ambasciatore cinese in Israele Du Wei è stato trovato morto questa mattina nella sua casa ad Herzliya. Lo riferiscono media che citano la conferma del ministero esteri israeliano. Du Wei, 58 anni, era arrivato in Israele lo scorso marzo nel pieno della pandemia di coronavirus nel paese. Prima era stato inviato cinese in Ucraina.

Sull'intera vicenda sta indagando la polizia.