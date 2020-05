India, lockdown fino al 31 maggio

(ANSA) - NEW DELHI, 17 MAG - L'India estende nuovamente il lockdown da oggi fino al 31 maggio: il ministero degli Interni l'ha comunicato poco fa, dopo che la National Disaster Management Autorithy, l'organismo statale simile alla Protezione Civile italiana, aveva dato l'indicazione di non allentare tutte le regole da domani. Da domani tuttavia, mentre il Paese entrerà nella quarta fase del lockdown indetto lo scorso 24 marzo per il contenimento del Covid-19, come annunciato dal premier Modi all'inizio della settimana i diversi Stati potranno modulare in autonomia le regole che riguardano le aperture di alcuni negozi, la ripresa delle attività produttive e i comportamenti quotidiani dei cittadini, ancora sottoposti al confinamento nella gran parte del Paese. Oggi l'India ha superato i 90 mila casi di contagio, oltrepassando il dato totale della Cina, e registrando un balzo di 4.000 nuovi casi ogni 24 ore negli ultimi giorni.