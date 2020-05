In corso attacco a ospedale di Kabul

(ANSA) - KABUL, 12 MAG - Un attacco ad un ospedale è in corso a Kabul: uomini armati hanno fatto irruzione questa mattina nella struttura - nel Distretto di polizia numero 13 della capitale afghana, l'area di Dasht-e Barchi - aprendo il fuoco contro la polizia. I residenti della zona parlano anche di almeno due esplosioni. Un parlamentare, Mahdi Rasekh, ha confermato che un numero imprecisato di medici è rimasto intrappolato nell'ospedale e secondo altre fonti le forze di sicurezza sono arrivate sul posto. Per ora non si hanno notizie di vittime.