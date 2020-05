Hong Kong, tornano proteste e arresti

(ANSA) - HONG KONG, 11 MAG - La polizia antisommossa di Hong Kong ha fronteggiato oggi in diversi centri commerciali e nelle strade dei manifestanti indipendentisti tornati a protestare nonostante le misure di contenimento per il coronavirus. Gruppi di attivisti mascherati si sono diffusi in almeno otto centri commerciali, giocando a gatto e topo con la polizia, prima di essere dispersi. Chiedono l'indipendenza del territorio semi-autonomo e le dimissioni del capo dell'esecutivo Carrie Lam, fedele alleato di Pechino. La polizia ha effettuato almeno tre arresti e inflitto multe da 260 dollari per non aver rispettato le misure di contenimento anti-Covid-19 che vietano il raduno pubblico di più di otto persone. Gli scontri sono proseguiti in serata per le strade, con la polizia che ha usato manganelli e spray al pepe nell'affollato quartiere di Mong Kok e ha continuato gli arresti, incluso quello di un funzionario eletto democratico.