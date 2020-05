Coronavirus: Pakistan, 639 morti

(ANSA) - ISLAMABAD, 10 MAG - Il bilancio delle vittime per coronavirus in Pakistan raggiunge quota 639 mentre il totale dei casi positivi sale a 28.914. Sono i novi dati diffusi dal ministero della Salute, secondo i quali nelle ultime 24 ore sono morte 24 persone e 1.991 sono risultate positive. Si tratta del maggior aumento di casi da quando è esplosa la pandemia nel Paese. Nelle ultime 24 ore, 267 persone sono guarite, per un numero complessivo di 8.023.