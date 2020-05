India: maxi rientro cittadini da estero

(ANSA) - NEW DELHI, 5 MAG - Il governo ha annunciato l'avvio di una massiccia operazione di rimpatrio per le centinaia di migliaia di indiani bloccati all'estero a causa del lockdown in atto nel paese dal 24 di marzo. Il maxi rimpatrio, che avverrà sia via mare, utilizzando navi della Marina Militare, sia con voli speciali, prenderà l'avvio da giovedì, e sarà organizzato in collaborazione con le ambasciate indiane nei vari paesi, che dovranno stilare gli elenchi dei cittadini in lista d'attesa.