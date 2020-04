Corea Sud, sappiamo dov'è Kim Jong-un

(ANSA) - PECHINO, 28 APR - "Il governo sa dove si trova Kim Jong-un". Così il ministro dell'Unificazione di Seul, Kim Yeon-chul, ha risposto in un'audizione in parlamento, nel mezzo delle voci più varie sullo stato di salute del leader nordcoreano. Kim ha aggiunto che il supremo comandante potrebbe aver saltato la cerimonia del 15 aprile, dedicata al compleanno del nonno Kim Il-sung, fondatore dello Stato, per i timori del coronavirus e non perché malato. Il ministro ha definito "fake news" e "infodemia" i rumor sulla sua malattia: "posso dire con sicurezza che non ci sono stati segnali insoliti" al Nord.