Cina, si torna a scuola a Pechino

(ANSA) - PECHINO, 27 APR - A Pechino e a Shanghai, le due più importanti città della Cina, migliaia di studenti dell'ultimo anno di medie e superiori sono ritornati oggi a scuola dopo la pausa festiva del Capodanno lunare per la pandemia del Covid-19.

Nella capitale, tra le misure di prevenzione adottate, agli studenti è stata misurata la temperatura corporea all'ingresso degli edifici, dovendo mostrare anche il codice verde sulla app che aggiorna il rischio di infezione personale, secondo quanto detto dal ministero dell'Educazione. In altre parti della Cina, tuttavia, le lezioni sono partite seguendo un piano scaglionato.

Nella municipalità di Chongqing, megalopoli da 30 milioni di abitanti, la riapertura per studenti di college e università è fissata dall'11 maggio, hanno riferito ieri le autorità locali: i primi a essere interessati saranno tutti coloro alle prese con l'ultimo anno di college, scuole mediche o legate alla medicina.