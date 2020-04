Coronavirus: Cina, 6 casi e zero decessi

(ANSA) - PECHINO, 24 APR - La Cina ha registrato giovedì sei nuovi casi di coronavirus, contro i 10 di mercoledì, di cui due importati e 4 domestici tra le province di Heilongjiang (3) e Guangdong (1): secondo gli ultimi dati diffusi dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc), i decessi sono stati pari a zero per il nono giorno di fila, restando fermi a 4.632 nel complesso.

I contagi totali sono saliti a 82.804, mentre i guariti a 77.257. I casi importati risultano adesso 1.618, di cui 849 risoltisi con la guarigione e 769 ancora in cura, comprensivi di 32 in gravi condizioni. I nuovi asintomatici individuati sono 34, per 979 totali: tutti sono sotto stretta osservazione medica.