Cina, casi e pazienti sotto quota 1000

(ANSA) - PECHINO, 23 APR - Il numero di casi confermati e in cura di Covid-19 in Cina è sceso per la prima volta sotto quota 1.000, a 959: lo ha sottolineato Mi Feng, portavoce della Commissione sanitaria nazionale, parlando in conferenza stampa dei dati sulla pandemia aggiornati a mercoledì.

Più della metà dei casi di contagio di ritorno si sono risolti con la dimissione dagli ospedali a guarigione completata.

Nessuna nuova infezione e nessun decesso sono stati poi riportati nell'Hubei, la provincia epicentro della pandemia: a ieri, i pazienti in cura sono scesi a 69, inclusi due casi gravi.