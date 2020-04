Kim operato, Usa: è in gravi condizioni

Gli Stati Uniti stanno monitorando alcune informazioni di intelligence secondo cui il leader nordcoreano Kim Jong-un sarebbe in 'grave pericolo' dopo un intervento chirurgico. Kim - la cui salute sarebbe peggiorata negli ultimi mesi a causa di tabagismo, obesità ed eccesso di lavoro - avrebbe subito un intervento cardiovascolare il 12 aprile, secondo i media di Seul.

Il leader nordcoreano aveva recentemente fatto parlare di sé per l'assenza dalle celebrazioni per il compleanno del nonno Kim Il-sung lo scorso 15 aprile, episodio che aveva sollevato dubbi sul suo stato di salute.

La Corea del Sud però non ha rilevato segnali "insoliti" dal Nord che potrebbero suggerire un grave problema di salute di Kim. "Non abbiamo nulla da confermare e non sono state rilevate attività insolite", ha detto il portavoce presidenziale Kang Min-seok, secondo la Yonhap.