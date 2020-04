A Tokyo altri 200 casi, nuovo record

(ANSA) - TOKYO, 11 APR - Per il quarto giorno consecutivo la città di Tokyo registra un nuovo massimo di contagi di coronavirus, sfiorando quota 200. In base alle rilevazioni del governo metropolitano, nella giornata di sabato altre 197 persone sono risultate positive alla malattia, dopo i 189 casi di ieri, portando il totale nella capitale a superare di poco le 1.900 infezioni. Il premier conservatore Shinzo Abe ha decretato lo stato di emergenza lo scorso mercoledì nelle metropoli di Tokyo e Osaka e altre 5 prefetture, invitando i connazionali a rimanere a casa, e uscire solo per i servizi indispensabili, così come la chiusura di determinate attività commerciali giudicate non essenziali. Pur non trattandosi di un vero e proprio lockdown le strade al centro della capitale si sono svuotate nel corso del primo fine settimana, con flessioni di oltre il 60% del traffico di passeggeri nella metropolitana di Tokyo. Sul fronte nazionale il numero dei nuovi casi si è assestato a 639 portando il totale a 6.823, con 143 morti.