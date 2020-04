Coronavirus: 82 nuovi casi in Cina

(ANSA) - PECHINO, 4 APR - La Cina ha registrato ieri 19 nuovi casi di contagio da coronavirus, di cui 18 importati e uno relativo all'Hubei, la provincia epicentro della pandemia.

In base agli ultimi aggiornamenti della Commissione sanitaria nazionale, sono quattro i nuovi decessi, tutti nell'Hubei, che hanno portato il totale a 3.326. Sono 180 le persone dimesse dagli ospedali, con i casi gravi calati di 41 unità, a 331.

Le infezioni importate sono salite a 888, di cui 190 risoltesi con la guarigione, 698 ancora in fase di cura e con 17 in condizioni critiche. I contagi complessivi sono 81.639: 1.562 sono ancora sotto trattamento, mentre 76.751 sono i guariti.

I nuovi asintomatici di venerdì sono 64, di cui 26 importati: nel complesso, ha spiegato la Commissione, sono 1.030 i casi sotto osservazione, di cui 239 provenienti dall'estero.