Cuba: oppositore, 'il regime blocca la mia mensa umanitaria'

L'oppositore cubano José Daniel Ferrer, fondatore dell'Unione patriottica di Cuba (Unpacu), ha denunciato sui social l'arresto intimidatorio di un centinaio di persone che frequentavano la sua mensa umanitaria e di alcuni suoi collaboratori a Santiago de Cuba.

In base al resoconto dello storico dissidente del 'castrismo' al potere sull'isola, recentemente rilasciato dopo essere stato incarcerato nel 2021, agenti della Polizia nazionale rivoluzionaria dal 1 aprile hanno circondato il locale per impedire l'attività a favore di persone vulnerabili, minacciando e reprimendo coloro che tentano di collaborare nella distribuzione di cibo. I negozianti che hanno fornito alimenti sarebbero stati a loro volta multati per aver venduto prodotti all'Unpacu.

Secondo l'agenzia di stampa cattolica Agensir, le persone bisognose che si rivolgono alla mensa sono più che raddoppiate da marzo ad aprile, superando le 1.200 al giorno.

Cuba sta attraversando una delle sue peggiori crisi economiche e sociali, aggravata da blackout giornalieri, dall'aumento della microcriminalità e dalla mancanza cronica di beni di prima necessità come pane, latte e uova.



