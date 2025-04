Media partnership della Rivista Aeronautica con la Laad a Rio

La Rivista Aeronautica, magazine ufficiale dell'Aeronautica Militare, che di recente ha compiuto un secolo di vita, è volata a Rio de Janeiro in occasione della quindicesima edizione del Latin America Aerospace and Defence (Laad) 2025, l'iniziativa sulla Difesa e la sicurezza più rilevante dell'America Latina, per una media partnership con l'importante fiera di settore.

Nel corso della due giorni di eventi, i giornalisti Serafino Durante e Luca Ricci hanno accompagnato la missione del sottosegretario Matteo Perego di Cremnago, prendendo parte a incontri e dibattiti sulle sfide comuni, sulle prospettive future dell'industria del comparto, e sulla cooperazione tra Paesi.



