Lula, 'misure per difendere imprese e lavoratori dai dazi Usa'

"Di fronte alla decisione degli Stati Uniti di imporre una sovrattassa sui prodotti brasiliani, adotteremo tutte le misure appropriate per difendere le nostre aziende e i nostri lavoratori, in riferimento alla Legge di Reciprocità Economica approvata ieri dal Congresso Nazionale e alle direttive dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto)". Lo ha dichiarato il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, a un evento a Brasilia, commentando i dazi sull'export brasiliano disposti dall'amministrazione di Donald Trump.



