Elezioni in Venezuela, Machado e González invitano a non votare

La principale coalizione dell'opposizione al governo di Nicolas Maduro in Venezuela, la Piattaforma unitaria democratica (Pud) di Edmundo González e Maria Corina Machado, ha ribadito oggi il suo appello all'astensione in vista delle prossime elezioni legislative e provinciali del 25 maggio.

"Queste elezioni sono una nuova presa in giro del popolo venezuelano e lungi dal contribuire a superare l'attuale crisi in realtà la aggrava", afferma la Pud in una nota riferendosi alla decisione di Maduro di anticipare a maggio le elezioni di tutti i deputati dell'Assemblea nazionale e dei governatori di 23 stati, più uno per la Guayana Esequiba.

"Questo processo è convocato da un arbitro duramente criticato a livello nazionale e internazionale, in un contesto di repressione e persecuzione contro leader politici e cittadini, e dove i diritti politici sono stati negati", aggiunge la piattaforma che ha sfidato Maduro alle scorse presidenziali e che si considera il vincitore reale delle elezioni in assenza della documentazione ufficiale sul risultato degli scrutini.

La decisione della Pud provoca tuttavia una frattura con un settore dell'opposizione che fa riferimento ad Henrique Capriles, che ritiene invece necessario "persistere" nella partecipazione ai processi elettorali.



