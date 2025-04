Dazi: Panama, incertezza sull'export per il 10% di Trump

L'imposizione di una tariffa del 10% sulle esportazioni panamensi verso gli Stati Uniti, annunciata dal presidente Donald Trump, ha generato incertezza nella comunità imprenditoriale del Paese centroamericano.

Bianca Morán, presidente dell'Associazione panamense degli esportatori (Apex), ha affermato che ci si aspetta che la portata di questa misura venga chiarita nei prossimi giorni, dato che è in vigore un Trattato di promozione commerciale (Tpc) che consente gli scambi senza dazi tra i due Paesi.

"È un po' confuso, perché non ci è stata data nessuna spiegazione", ha affermato la dirigente.

Morán ha spiegato che nel 2012, quando è entrato in vigore il Tpc, il 75% dei dazi è stato automaticamente eliminato e attualmente il 95% dei prodotti statunitensi entra a Panama in esenzione da dazi, così come le esportazioni panamensi verso il mercato a stelle e strisce.



