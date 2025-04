Brasile, Comites e Cgie 'ripudiano' il decreto cittadinanza

I presidenti dei Comitati degli italiani all'estero (Comites) e i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (Cgie) in Brasile hanno firmato una "nota di ripudio" contro il decreto del governo del premier Giorgia Meloni che limita la trasmissione della cittadinanza per diritto di sangue.

"Questa disposizione rappresenta una violazione dei principi di uguaglianza tra i cittadini, definiti nell'articolo 3 della Costituzione", si legge nel comunicato, firmato da membri dei Comites e del Cgie di tutto il Paese, come San Paolo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e il nord-est.

"La gravità del testo è peggiorata dal fatto che non prevede alcun meccanismo di recupero della cittadinanza italiana attraverso la certificazione della conoscenza della lingua, misura che sarebbe logica e coerente con l'obiettivo di rafforzare i legami culturali con l'Italia", aggiunge la nota, secondo cui il decreto "rafforza solo il criterio territoriale, allontanandosi completamente dalla tradizione italiana, che ha sempre concepito la cittadinanza come espressione di appartenenza culturale e continuità familiare".

I dati dell'Ambasciata italiana stimano che circa 30 milioni di brasiliani abbiano ascendenze italiane, di cui 20 milioni nello Stato di San Paolo, dove il consolato ha chiuso il 2024 con circa 382.000 iscrizioni, con un aumento dell'11,08% rispetto all'anno precedente.

Solo lo scorso anno, il consolato di San Paolo ha avuto 44 mila nuovi iscritti, di cui oltre 40 mila brasiliani che hanno visto riconosciuta la loro cittadinanza italiana.



