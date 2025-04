Argentina, impegno a togliere barriere commerciali con gli Usa

Il governo dell'Argentina si impegnerà a rivedere le barriere commerciali obiettate dagli Stati Uniti per avviare successivamente un negoziato che consenta l'eliminazione dei dazi del 10% annunciati mercoledì dal presidente Usa, Donald Trump.

Lo ha annunciato oggi il ministro degli Esteri di Buenos Aires, Gustavo Werthein, al termine di un incontro tenuto a Washington con il segretario per il Commercio statunitense, Howard Lutnick.

"Risolveremo le differenze. Tutte le asimmetrie che si possono correggere si correggeranno per poter risolvere la questione dei dazi", ha rassicurato Werthein in un punto stampa al termine del colloquio.

Secondo quanto riferisce Buenos Aires in una nota ufficiale, "è stato discusso anche l'utilizzo dell'Accordo quadro sul commercio e gli investimenti (Tifa) come base per i futuri negoziati economici e per un ampio accordo commerciale tra le due nazioni".



