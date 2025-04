Angelina Jolie incontra il leader indigeno Raoni in Brasile

L'attrice Angelina Jolie ha incontrato in Brasile il cacicco Raoni Metuktire, uno dei leader indigeni più famosi e riconosciuti al mondo. L'incontro è avvenuto nel corso di una visita organizzata dall'Ong Re:wild all'interno della riserva Capoto-Jarina, nella regione dello Xingu, nello stato amazzonico Mato Grosso. Lo riferisce il portale di OGlobo, G1.

L'attrice statunitense ha chiesto espressamente di poter parlare con i rappresentanti delle tribù Kayapó per conoscere in prima persona il legame tra i popoli originari amazzonici e la foresta pluviale. Angelina Jolie, che sostiene cause ambientaliste, umanitarie e campagne per la difesa dei diritti umani da decenni, ha trascorso diverse ore a parlare con Raoni e altri leader indigeni per saperne di più sulle sfide che la comunità devono affrontare nel contesto dell'aggressione alle risorse naturali della regione, tra l'estrazione mineraria illegale e l'espansione dell'agribusiness, principali causa di deforestazione. L'attrice ha espresso il suo sostegno agli sforzi per proteggere l'Amazzonia e la cultura indigena.

Raoni Metuktire è leader del popolo Mẽbêngôkre-Kayapó stanziale nella riserva matogrossense di Capoto-Jarina. Nel 1977, un documentario sulla sua vita venne proiettato al Festival di Cannes e nel 1989 incontrò il cantante Sting della band The Police, con cui intraprese un tour in giro per il mondo in difesa dei popoli indigeni.



