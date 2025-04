Rider brasiliani in piazza per chiedere salari migliori

I fattorini che utilizzano app digitali in Brasile hanno svolto due giorni di sciopero nazionale, con grandi manifestazioni in diversi capoluoghi del Paese, per chiedere salari e condizioni di lavoro migliori. La protesta contro le aziende digitali, come l'americana Uber e le brasiliane iFood, 99 e Zé Delivery, ha goduto del sostegno di organizzazioni sociali e sindacali in almeno 20 dei 27 stati della nazione sudamericana.

Tra le richieste, l'aumento della tariffa minima di consegna, attualmente compresa tra 1,13 e 1,74 dollari (o 10 reais), oltre a un aumento del prezzo per chilometro percorso.

I rider brasiliani - scesi in piazza in città come Rio de Janeiro, San Paolo, Florianopolis, Curitiba e Belo Horizonte - chiedono inoltre un massimo di tre chilometri per ordine per i ciclisti e il pagamento della tariffa intera per spedizione, "senza tagli arbitrari quando ci sono più ordini sullo stesso percorso".



