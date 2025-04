Milei, 'lavoro perché Malvinas desiderino diventare argentine'

"Cerchiamo di rendere l'Argentina una potenza e perché gli abitanti delle isole Malvinas desiderino essere argentini": lo ha detto il presidente argentino, Javier Milei, a Buenos Aires, intervenendo a un evento per commemorare il 43/mo anniversario della guerra contro il Regno Unito per la sovranità sulle Falkland/Malvinas.

Milei ha insistito sulla "rivendicazione delle isole" e si è impegnato a "fare ricorso a tutte le possibilità diplomatiche per farle tornare in mani argentine". Allo stesso tempo, ha criticato i governi argentini precedenti, che ha definito "corrotti", indicandoli come responsabili della mancanza di risultati nella rivendicazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA