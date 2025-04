Messico domani annuncia la risposta ai dazi Usa

Nel giorno dell'entrata in vigore dei dazi Usa, la presidente messicana, Claudia Sheinbaum, ha annunciato che domani presenterà un programma per l'economia del Paese che non si limiterà ad una risposta sulle tariffe aggiuntive di Washington, ma cercherà di rafforzare i piani per il futuro sviluppo dell'economia nazionale.

"I colloqui con il governo degli Usa continueranno, manteniamo un'ottima comunicazione", ha aggiunto il capo dello Stato, sottolineando che le azioni del suo governo saranno incentrate sul rafforzamento dell'economia e di settori specifici, tra cui l'industria automobilistica.

"Ad esempio, in Brasile, durante il mandato della presidente Dilma Rousseff, sono stati implementati schemi fiscali che hanno notevolmente rafforzato il settore locale dell'auto. Non dico che li copieremo, ma li stiamo studiando", ha spiegato.

"Vedremo cosa annuncerà Trump, ma abbiamo un piano per irrobustire l'economia in ogni circostanza: il 'Plan Mexico' e ora lo rafforzeremo ancora di più. Non siamo negativi", ha affermato la presidente.



