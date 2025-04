L'Ecuador chiede agli Usa sostegno militare contro i narcos

L'Ecuador ha chiesto agli Stati Uniti un sostegno militare nella lotta contro il narcotraffico: lo ha reso noto il presidente, Daniel Noboa, riferendo di un incontro privato "positivo" con il suo omologo americano, Donald Trump, avvenuto nel fine settimana in Florida.

L'Ecuador "è aperto anche alle basi internazionali. Loro (gli Usa) ci aiuteranno a pattugliare non solo il narcotraffico, ma anche i problemi di pesca illegale che tanto ci toccano", ha detto il capo dello Stato in un'intervista a Radio Sucesos. Di recente, Noboa - in corsa per la rielezione al ballottaggio del 13 aprile - ha proposto al Congresso di rimuovere dalla Costituzione il divieto di istituire basi militari straniere, come quella che Washington aveva fino al 2009 nel porto di Manta per i voli antidroga.

Il leader conservatore sudamericano ha inoltre annunciato un'alleanza con Erik Prince, fondatore della società di sicurezza americana Blackwater.

"Un loro gruppo arriverà in Ecuador "già nei prossimi giorni", ha confermato il ministro della Difesa, Gian Carlo Loffredo, senza fornire altri dettagli.



