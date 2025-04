Il gas di Vaca Muerta arrivato per la prima volta in Brasile

Il gas del mega giacimento argentino di Vaca Muerta è arrivato ieri per la prima volta in Brasile attraverso una lunghissima interconnessione di gasdotti che unisce la Patagonia allo stato di San Paolo passando attraverso la Bolivia.

A completare l'esportazione da parte argentina, si legge in una nota, è stata la francese Total Energies - uno dei principali operatori del mercato del gas naturale nel Pase con presenza anche in Bolivia e Brasile - mentre da parte brasiliana l'importatore è la società Grupo Matrix Energia.

L'operazione, prosegue la nota, fa parte di "un programma di prove tecniche per convalidare il funzionamento di questa nuova rotta di integrazione regionale" ad avviene nel quadro di un accordo siglato a novembre 2024 tra i governi di Buenos Aires, La Paz e Brasilia con i principali attori del settore energetico dei tre Paesi.

Il governo nazionale ha autorizzato ad oggi 15 contratti di esportazione del gas argentino in Brasile per un massimo di 18,5 milioni di metri cubi al giorno e su base interrompibile, a seconda del fabbisogno del mercato locale.

L'arrivo del gas prodotto a Vaca Muerta nel cuore del principale distretto industriale del Brasile è stato definito 'storico' dai principali media specializzati argentini.



