Ex presidente Costa Rica, 'gli Usa mi hanno tolto il visto'

Il governo degli Stati Uniti ha revocato il visto all'ex presidente del Costa Rica e premio Nobel per la Pace nel 1987, Óscar Arias Sanchez: lo ha riferito il segretario generale del Partito di liberazione nazionale (Pln, di ispirazione socialdemocratica), Miguel Guillén.

Secondo quest'ultimo, l'ex presidente - al governo dal 1986 al 1990, e poi rieletto per un secondo mandato nelle elezioni del 2006 - ha ricevuto un'email che lo informava del provvedimento.

Da parte sua, Sanchez ha affermato in una conferenza stampa a San Jose di non conoscere le ragioni per cui gli Stati Uniti gli hanno revocato il visto, ma ha affermato che nulla lo avrebbe messo a tacere e che avrebbe continuato a criticare la politica statunitense.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA