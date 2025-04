Caracas indaga sulla fuga di una squadra di baseball in Spagna

Il governo di Nicolás Maduro ha dichiarato che sono in corso indagini sul caso della squadra di giocatori di baseball amatoriali che lunedì ha chiesto asilo in Spagna, affermando che alcuni governi usano queste situazioni per "screditare il Venezuela e manipolare gli atleti". Si legge in un comunicato congiunto dei ministeri degli Esteri e dello Sport, in cui si spiega che c'è un'inchiesta per capire se i casi possano essere collegati a una rete di traffico di esseri umani.

Il Venezuela chiede di evitare una politicizzazione del caso.

"Respingiamo qualsiasi tentativo di usare questo delicato argomento per alimentare narrazioni neo-coloniali e fasciste contro la nostra patria", si afferma nel documento.

Lunedì, almeno 19 giovani giocatori di baseball, tra cui due minori, sono arrivati a Barcellona in aereo da Madrid e si sono presentati alla polizia per chiedere asilo.



