Miniera chiusa a Panama, impresa canadese ritira l'arbitrato

La società mineraria canadese First Quantum Minerals ha ritirato la sua richiesta di arbitrato presentata alla Camera di commercio internazionale (Icc) contro il governo di Panama in merito alla chiusura della miniera di rame Cobre Panamá, la più grande dell'America Centrale: lo riferisce in una nota la stessa compagnia.

Quest'ultima ha sospeso anche l'arbitrato che aveva pianificato di avviare ai sensi dell'Accordo di libero scambio tra Canada e Panama. First Quantum chiedeva un risarcimento di 20 miliardi di dollari per la chiusura della miniera, decisa dall'esecutivo alla fine del 2023, dopo che la Corte suprema aveva dichiarato incostituzionale il contratto di sfruttamento della cava concesso all'impresa canadese.

L'attività nella miniera è stata oggetto di massicce proteste a causa dei rischi per l'ambiente evidenziati dagli attivisti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA